foto Ap/Lapresse

02:36

- Al 56% delle schede scrutinate in Florida, il presidente uscente, Barack Obama, è al 51% delle preferenze, contro il 48% di Romney. Obama avanti anche in Ohio, dove lo spoglio è al 20%. Il candidato democratico è al 58%, mentre Romney è fermo al 40%. Situazione opposta in Virginia, dove a guidare è il repubblicano con il 56% delle preferenze. Obama è fermo al 42%.