E' election day anche a Milano

- Coccarde a stelle e strisce, inno nazionale, spillette con l’elefantino repubblicano o l’asinello democratico e prosecco, rigorosamente italiano. Gli americani di Italia, anzi di Milano, seguono la “Election Night alla serata organizzata dal consolato Usa al Museo della Permanente. Tantissimi ospiti, diplomatici, volti noti, presenzialisti, alta società milanese e varie autorità, si sono ritrovate qui per attendere il risultato delle elezioni presidenziali americane. Nell’ attesa di sapere chi vincerà si scattano foto con i cartonati di Barack Obama e Mitt Romney. L’atmosfera è festosa, ma la politica non passa in secondo piano. Si commenta, si twitta, con l’hashtag #USPresMi, e si aspettano i primi exit polls.

John, 22enne newyorkese di colore, si è appuntato al maglione verde scuro un adesivo con la scritta “I voted”. “Sono in Italia per lavoro, mi trovo molto bene, ma non dimentico il dovere. Ho scelto il mio presidente da qui. A Chi ho dato la mia preferenza ? A Barack Obama. Ha fatto qualche scelta che non ho condiviso, soprattutto in politica estera, ma penso che l’America abbia ancora bisogno di lui”.

“Il voto per gli stranieri è semplice-spiega a TgCom24 il Console per la Cultura e la Stampa Robert Palladino- ci si registra sul sito www.fvap.gov, si seleziona lo stato di appartenenza e si esprime la propria preferenza on-line o tramite posta ordinaria”.

A seguire la maratona elettorale c’è anche Richard Hendrix campione di basket dell’Olimpia Milano, anche lui è con Barack Obama. E a dire il vero il Salone della Permanente sembra tifare quasi tutto, italiani compresi, per il candidato democratico. Ma qualcuno che ha scelto Mitt Romney c’è. Come Jane, stilista con gli occhi blu, 30 anni, dal decisivo Ohio. Ho sempre votato repubblicano e poi Romney mi piace, trasmette sicurezza, quello di cui l’America, ma anche il resto del mondo, ha bisogno in questo momento.

Tante anche le autorità milanesi e lombarde: dal presidente Uscente Roberto Formigoni, al presidente della Provincia Guido Podestà, all’assessore alla Cultura del Comune di Milano Stefano Boeri. Tutti ricordano il legame tra l’Italia e gli Usa, esempio di democrazia e paese forte e orgoglioso, come dimostrato anche qualche giorno fa durante il passaggio dell’uragano Sandy.

Il Console generale Kyle Scott sorride ma non si sbilancia. Chi vincerà? “Non lo so è troppo presto per dirlo (in Italia è da poco passata l’una di notte ndr). I seggi hanno appena chiuso. Fino ad ora abbiamo parlato solo di proiezioni. Il vero risultato arriva ora”. E intanto la gente continua a ballare. Qualcuno indossa un cappello da zio Sam, qualcun’ altro una parrucca da George Washington. Tutti guardano i maxi schermi sintonizzati sulla Cnn. La notte degli americani di Milano è ancora lunga.