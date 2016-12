foto Reuters

02:16

- Barack Obama sarebbe avanti di 5 punti in Pennsylvania. Lo dicono le previsioni di Cnn, che danno il presidente uscente al 52% e Romney al 47%. Il candidato democratico, intanto, è dato vincente in altri otto Stati, dove si confermano le previsioni della vigilia: Delaware, Connecticut, Washington D.C., Maryland, Massachusetts, Maine, Illinois e Rhode Island. In Oklahoma, invece, vantaggio di Mitt Romney.