foto Ansa

- L'Ohio rischia di trasformarsi in una nuova Florida dove nel 2000 i voti vennero riconteggiati più volte. Alcuni elettori americani hanno denunciato la presenza di macchine rotte in alcuni seggi dove sono accorse le autorità di vigilanza che stanno facendo le opportune verifiche. Se venissero appurate irregolarità, bisognerà aspettare fino al 17 novembre per sapere se a vincere l'Ohio è stato Obama o Romney.