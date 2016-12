foto Afp

19:36

- La Corte costituzionale spagnola ha convalidato la legge del 2005 che ammette il matrimonio e l'adozione per le coppie omosessuali. La sentenza respinge il ricorso della destra al potere che puntava a modificare la norma a firma socialista. La decisione cade nel momento in cui il governo socialista francese sta per depositare in parlamento un analogo progetto di legge, con il parere contrario della Chiesa e dei conservatori.