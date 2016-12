foto Afp

18:57

- Continua la scia di sangue e violenza in Siria. Tre esplosioni hanno scosso il sobborgo di Hay al Wurud, nella periferia ovest di Damasco, provocando almeno dieci vittime. Lo ha riferito la tv filo governativa Sana, precisando che gli ordigni sono esplosi in rapida successione nei pressi di una fermata dell'autobus, in quel momento molto affollata.