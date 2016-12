foto Reuters

17:58

- Barack Obama è fiducioso sui risultati delle elezioni presidenziali americane. "Credo che abbiamo i voti per vincere", ha detto durante una visita in un piccolo comitato di Chicago. "Non vedo l'ora di leggere i risultati. Mi aspetto una buona serata", ha affermato il candidato democratico alla Casa Bianca. "Ma qualsiasi cosa accada - ha poi aggiunto - voglio ringraziare i volontari. Oltre agli spot, ai duelli, è la mobilitazione della gente che conta".