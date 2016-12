foto Olycom

16:28

- Il primo ministro britannico David Cameron si è detto favorevole a concedere un salvacondotto per il presidente siriano Bashar al Assad affinché lasci la Siria "se ciò contribuisse a fermare lo spargimento di sangue in corso nel Paese". Lo riferisce la Bbc. "Ovviamente non gli sto offrendo un piano di uscita verso il Regno Unito, ma se vuole andarsene, gli sia permesso. Questo può essere fatto", ha poi concluso.