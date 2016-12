08:56 Sul sito di Romney il discorso di Obama

Il discorso pronunciato da Barack Obama per celebrare la propria vittoria è stato trasmesso sul sito web della campagna di Mitt Romney: pochi minuti dopo che l'ex governatore del Massachusetts si è presentato davanti ai suoi sostenitori per riconoscere la sua sconfitta, sul sito MittRomney.com è stato pubblicato il video del discorso di Obama, proprio accanto alla scritta "Sostenete Mitt".

08:55 Obama conquista Ohio, Florida vicina

Il presidente americano, Barack Obama, ha vinto in Ohio con il 50,1% dei voti contro il 48,2% di Mitt Romney. In Florida, quando è stato scrutinato il 99% delle schede, Obama e' in vantaggio con il 50% contro il 49,2% di Romney.

08:42 Obama a Michelle: "Non ti ho mai amato così tanto"

"Lasciatemelo dire in pubblico: non ti ho mai amato così tanto". Così il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è rivolto alla moglie Michelle, invitandola sul palco, durante il discorso tenuto dopo la rielezione. "Sono orgoglioso di come l'America ami mia moglie", ha aggiunto Obama. "Sono molto fiero di entrambe voi ma credo che un cane sia sufficiente", ha poi scherzato Obama con le figlie Sasha e Malia, riferendosi a Bo, il cane che il presidente aveva promesso e regalato alle bambine per l'elezione del 2008.

08:04 Vittoria in Alaska per Mitt Romney

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney ha vinto in Alaska, aggiudicandosi 3 grandi elettori.

07:58 "Economia migliora, finisce decennio di conflitti"

"L'economia sta migliorando. Si sta concludendo un decennio di conflitti e la nostra campagna militare sta volgendo al termine". Lo ha detto Barack Obama commentando la propria vittoria elettorale. "Lavorerò con i leader di entrambe gli schieramenti per affrontare le sfide che possiamo risolvere solo insieme", ha aggiunto.

07:54 "Torno alla Casa Bianca più forte ed ispirato"

"Vi ho ascoltato e siete stati voi a rendermi un presidente migliore. Le vostre lotte mi fanno tornare alla Casa Bianca più forte e più ispirato di prima". Lo ha detto Barack Obama parlando dal palco di Chicago. "Crediamo in un'America generosa, compassionevole, tollerante. Ai sogni delle figlie degli immigrati e al ragazzo sulla strada di Chicago non possiamo negare le opportunità".

07:43 Obama: "Voglio lavorare con Romney"

"Mi sono congratulato con Mitt Romney, lavoreremo insieme per portare avanti il Paese". Lo afferma il presidente americano Barack Obama, accolto da un'ovazione dei sostenitori che hanno intonato 'Four more years', altri quattro anni. "Stanotte - ha aggiunto - a più di 200 anni da quando una colonia ha deciso di determinare il proprio destino il compito di rendere ancora più perfetta la nostra unione continua. E continua grazie a voi. Siamo una famiglia e continueremo ad andare avanti come una nazione unita".

07:39 Obama: "Il meglio deve ancora arrivare"

"Per l'America il meglio deve ancora venire": lo ha detto il presidebnte americano, Barack Obama, intervenendo davanti ai sostenitorui in delirio al suo quartier generale di Chicago. "Ringrazio tutti gli americani che hanno votato, abbiamo fatto un passo avanti per una nazione ancora più unita".

07:36 Obama sul palco con la famiglia

La famiglia Obama sale sul palco a Chicago ed è ovazione dei sostenitori. In abito blu e cravatta blu elettrico, il presidente Barack Obama è sorridente, accompagnato da Michelle e le figlie Malia e Sasha.

07:24 Grandi elettori, Cnn: Obama a 303

Mentre mancano ancora i dati definitivi della Florida, il trionfo di Barack Obama si delinea schiacciante. Secondo le proiezioni diffuse da Cnn, al presidente americano sono attribuiti 303 grandi elettori. Lo sfidante repubblicano, Mitt Romney, è fermo a quota 206.

07:04 Romney: "Spero di non avervi deluso"

"Spero di non aver deluso le proprie aspettative". Lo ha detto Mitt Romney, in un breve discorso pubblico per ammettere la sconfitta tenuto a Boston davanti a migliaia di sostenitori. "La nostra nazione - ha aggiunto - vive un momento critico e non possiamo rischiare di assumere una postura sbagliata". "Credo nell'America - ha spiegato - e nel popolo americano". "La elezione è finita - ha concluso - ma i miei principi restano".

06:55 Romney: "Spero che Obama abbia successo per il Paese"

Mitt Romney riconosce la sconfitta e sale sul palco del suo quartier generale: "Grazie a tutti per il sostegno, ho telefonato al presidente Obama per congratularmi con lui, la sua famiglia e i suoi sostenitori". "Questo è tempo di grandi sfide per l'America e prego che il presidente abbia successo nella guida del Paese", ha detto Romney che ha voluto ringraziare ancora la moglie: "Ann sarebbe stata una first lady fantastica".

06:55 Boston, Mitt Romney sul palco

06:51 Romney telefona a Obama

Il candidato repubblicano, Mitt Romney, ha chiamato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per congratularsi per la vittoria. Lo confermano fonti vicine a Obama.

06:32 Obama supera Romney nel voto popolare

Barack Obama ha superato Mitt Romney anche sul voto popolare, secondo l'ultima proiezioni data dalla Cnn, che continua ad aggiornare il conteggio, il presidente ha 49 milioni e 823mila voti mentre il repubblicano ne ha 49 milioni e 729mila.

