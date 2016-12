Gb, il principe Carlo parente di Dracula?

- Il principe Carlo d’Inghilterra sarebbe un lontano parente di Dracula. I presunti legami di sangue tra l’eterno erede al trono d’Inghilterra e il famoso imperatore Vlad, nobile del quindicesimo secolo che ispirò Bram Stocker per il celeberrimo personaggio del conte Dracula, sono stati sfruttati dall’ufficio nazionale del turismo romeno come pubblicità per attirare i turisti britannici durante il World Travel Market, un importante evento dedicato ai viaggi che si tiene a Londra.

In particolare, secondo il "Telegraph" che ha dato la notizia, l’ente sta sfruttando un video risalente a qualche tempo fa in cui Carlo, in visita in Romania, ha dichiarato scherzando durante un’intervista rilasciata a una tv satellitare: “La Transilvania è nel mio sangue, la mia genealogia mostra che sono discendente di Vlad l’impalatore, perciò devo avere un qualche paletto in questo paese”.

A suffragare il legame tra i reali inglesi e la Romania vi sarebbe inoltre il libro “Altezza reale” scritto da Sir Ian Moncreiffe nel 1982 secondo cui Carlo sarebbe un pronipote di sedicesimo grado di Vlad III. La relazione tra le famiglie reali inglesi e romene risalirebbe alla Principessa Maria d’Edinburgo, una nipote della regina Vittoria e del Principe Alberto, che sposò il re Ferdinando I di Romania e governò la Romania dopo la prima guerra mondiale.

Vi sarebbe poi, ma qui siamo ben lontani dal terreno della scienza, una sindrome caratterizzata da mancanza di ferro e denominata Porfiria, che affliggerebbe la famiglia reale inglese. Insomma di tutta la questione una cosa è certa: la volontà da parte dell’ente del turismo romeno di giocare con il mito dei vampiri sfruttando il la notorietà e l'appeal del principe Carlo sugli inglesi per cercare di incrementare il suo mercato turistico.