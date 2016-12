foto Ansa

10:01

- Chiunque vinca le elezioni presidenziali Usa dovrà prestare "attenzione ai temi della finanza pubblica": il consiglio arriva dal presidente del Consiglio, Mario Monti. Il quale ricorda come, nonostante il dollaro continui ad essere una moneta di riserva, ciò non significa che non possano "determinarsi, con una certa rapidità, mutazioni di composizione" dei portafogli internazionali.