foto Ansa Correlati Dixville, la prima città Usa ad aver votato 13:30 - Ultimi appelli per i candidati alle presidenziali Usa. "Domani continueremo a far andare avanti il Paese, finiremo quello che abbiamo iniziato", ha detto Obama nell'ultimo comizio in Iowa. Una promessa alla quale ha immediatamente risposto Mitt Romney, durante l'ultimo discorso in New Hampshire: "Quasi tutte le misure adottate da Obama hanno fatto male all'economia. Io so come cambiare il corso del nostro Paese". Urne aperte in nove Stati. - Ultimi appelli per i candidati alle presidenziali Usa. "Domani continueremo a far andare avanti il Paese, finiremo quello che abbiamo iniziato", ha detto Obama nell'ultimo comizio in Iowa. Una promessa alla quale ha immediatamente risposto Mitt Romney, durante l'ultimo discorso in New Hampshire: "Quasi tutte le misure adottate da Obama hanno fatto male all'economia. Io so come cambiare il corso del nostro Paese". Urne aperte in nove Stati.

Con approcci opposti, Obama e Romney sono andati a caccia di quelli che potrebbero essere gli ultimi decisivi voti. E in televisione i due comizi finali sono stati un ping-pong: i due candidati sono saliti sul palco quasi contemporaneamente, costringendo i network televisivi a saltare da uno all'altro.



A Des Moines Obama si è presentato con la First Lady, Michelle, preceduto sul palco da Bruce Springsteen. Michelle, la prima a intervenire, ha ringraziato la star per il suo appoggio. E quindi si è detta "orgogliosa del marito, dell'amore della sua vita... ha salvato l'economia e l'industria dell'auto. Ha approvato la storica riforma sanitaria". Quasi commossa ha introdotto Obama sul palco, lo ha aspettato e lo ha abbracciato.



Il presidente ha quindi ricordato i primi passi a Des Moines, con i volontari infreddoliti. "Continueremo a far andare avanti il Paese, finiremo quello che abbiamo iniziato", ha detto. "Abbiamo fatto reali progressi in questi quattro anni, ma il nostro lavoro non è finito: la nostra battaglia per il cambiamento non si ferma". Il presidente è quindi partito per la sua Chicago, dove attenderà l'esito del voto.



Romney in New Hampshire si è fatto accompagnare dalla moglie Ann. Sono saliti sul palco mano nella mano. "I giorni migliori sono davanti a noi, ci stiamo avviando verso un nuovo inizio", ha esordito il candidato repubblicano con uno stile più formale. Passando anche per attacchi diretti a Obama: "Quasi tutte le sue misure hanno fatto male all'economia. Si è concentrato di più sull'Obamacare che sulla creazione di posti di lavoro". Da qui l'invito a votare lui perché "ogni voto è importante. Io sono il vero cambiamento: un cambiamento di cui non parlo solo, ma che ho già fatto... Celebreremo la vittoria e sarà un nuovo inizio".



Biden ha votato in Delaware

Intanto, il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha votato a Wilmington, in Delaware, assieme alla moglie Jill. Biden e consorte si sono messi in fila al seggio. La Cnn ha mostrato il vicepresidente che aspetta il suo turno scherzando con una signora davanti a lui. Biden ha ricordato che Barack Obama ha già votato in anticipo in seggio di Chicago il 25 ottobre, diventando così il primo presidente americano a non votare nel giorno dell'election day.