foto Ap/Lapresse

- Il presidente americano, Barack Obama, a poche ore dal voto, è avanti di quattro punti in Ohio sul rivale Mitt Romney. Obama è dato al 50% delle preferenze, contro il 46% del candidato repubblicano. E' questo il risultato dell'ultimo sondaggio Ipsos. Il democratico è dato in vantaggio anche in Virginia, dove il distacco è di due punti (48% a 46%), e in Colorado (48% a 47%). Romney, invece, è avanti di un punto in Florida (48% a 47%).