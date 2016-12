foto Ap/Lapresse

00:42

- A poche ore dalle presidenziali negli Stati Uniti, l'amministrazione Obama ha decretato una moratoria di 90 giorni per le procedure di pignoramento delle case nelle aree colpite dall'uragano Sandy. Il provvedimento riguarderà quindi anche la città di New York. La decisione è stata ufficializzata dal ministro per gli Alloggi, Shaun Donovan.