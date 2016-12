foto Afp

00:15

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è detto "pronto, se necessario" a scatenare un attacco contro i siti nucleari iraniani. "Spero che non ce ne sia bisogno - ha aggiunto -. In fin dei conti la responsabilità è del primo ministro e finché io sarò qui l'Iran non avrà l'arma nucleare. Ma se non ci sarà un altro modo per fermare Teheran, Israele è pronto ad agire".