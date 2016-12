Yemen, sposata a soli 10 anni ottiene il divorzio

- Sono dovuti intervenire gli zii per porre fine all'incubo che stava vivendo una bambina di 10 anni. Artefici dei problemi della piccola erano suo padre e, udite udite, suo marito che l'aveva sposata a soli 9 anni mentre lui ne aveva 30.

Una bambina yemenita, Nejood Ali, ha ottenuto il divorzio dal marito di 30 anni denunciando di essere stata costretta dal padre a sposarsi. E' stata la stessa Nejood, 10 anni, a raccontare la sua triste storia alla tv libanese 'Lbc', spiegando che il suo matrimonio risale a 10 mesi fa, quando aveva solo 9 anni.

"Mio padre mi ha costretto a sposare una persona che non ho visto fino al giorno delle nozze", ha detto Nejood ricostruendo la vicenda. "Avevo paura, poi uno dei miei zii mi ha aiutato a rivolgermi alla giustizia per chiedere il divorzio", ha affermato la piccola. Arrivata al tribunale, Nejood ha atteso che finissero le udienze in programma. Poi e' stata notata davanti all'ingresso da un giudice al quale ha raccontato sua storia. Il giudice, d'accordo con la moglie, ha convinto la bambina a trasferirsi nella sua abitazione. Tre giorni dopo il matrimonio di Nejood era stato sciolto.