Ma da parte sua, il candidato repubblicano torna all'attacco e assicura: "Ancora un giorno e l'America tornerà a ruggire. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare".Con il voto alle porte, la campagna elettorale è ormai agli sgoccioli e Mitt Romney lancia gli ultimi affondi in direzione del suo rivale: "Se non cambiamo, andiamo verso una nuova recessione: giorni migliori sono davanti a noi e un futuro migliore può iniziare a breve".Romney risponde poi alle polemiche sulla famosa gaffe del 47%, quando in un video rubato affermava di volersi disinteressare di una parte degli americani. "Io rappresento e rappresenterò un'intera nazione", urla chiaro e forte il candidato repubblicano alla Casa Bianca in uno degli ultimi comizi a Sanford, in Florida.Nei sondaggi domina il testa a testa tra Obama e Romney, ma non nelle quote dei bookmaker. Alla vigilia del voto per le presidenziali negli Stati Uniti, gli allibratori si "schierano" più nettamente dei sondaggi (che stimano un vantaggio di Obama di 1,3 punti percentuali) in favore del democratico, quotato a 1.16 per il secondo mandato. Sale invece a 4.75 il repubblicano, in calo nel borsino (a -4 giorni dal voto si giocava vincente a 3.30).Alla fine dell'ultima giornata elettorale, la first lady si incontrerà con il marito a Chicago, la città degli Obama dove si trova la sede del comitato elettorale per la rielezione, per trascorrere insieme l'election day. I Romney, invece, si recheranno nella loro casa alle porte di Boston."Queste elezioni non sono solo una scelta di politiche diverse, ma una scelta di fiducia". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, che invita gli elettori a seguire la strada sicura percorsa negli ultimi quattro anni. "Le idee del governatore Romney le abbiamo provate, e non hanno funzionato", ha aggiunto. "In questi ultimi quattro anni abbiamo fatto molti progressi, progressi reali, ma resta ancora molto da fare. Per questo sto lottando per avere il secondo mandato"."Io lotto per la libertà degli americani": lo ha detto Barack Obama, spiegando come la sua priorità sia quella di tirar fuori il Paese dalla crisi. "Gli americani non dovrebbero combattere per avere un posto di lavoro", ha detto, sostenendo come "a volte è necessario lottare per i principi".