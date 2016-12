Usa 2012, nel Massachussets la prof di Harvard sfida l'ex uomo più sexy d'America

Scott Brown, l'ex modello repubblicano

Non solo l'appartenenza politica divide i due aspiranti senatori per lo stato del Massachusetts. Dopo una breve carriera miliatare, Scott Brown è diventato famoso come "Uomo più sexy d'America". Nel 1983, all'età di 22 anni, vinse infatti l'omonimo concorso di bellezza indetto dalla rivista Cosmopolitan che gli fece ottenere un servizio fotografico in cui appariva totalmente nudo. Brown ha sempre difeso quel servizio fotografico dicendo che non "si vedeva niente", ma dopo quello shooting ha proseguito per qualche anno la carriera da modello. Questa però, non gli ha impedito di proseguire gli studi e di diventare avvocato. Nel 1992 la discesa in campo che da assessore della cittadina di Wrentham lo ha portato fino al seggio di senatore junior del Massachussets, nel 2010.

Elisabeth Warren, la super prof democratica

I democratici vogliono recuperare quel posto e per questo schierano contro Scott Brown la professoressa Elisabeth Warren, consigliera speciale presso il Segretario al Tesoro sotto la presidenza Obama. Economista e accademica, ha tutt'altro background culturale rispetto al senatore conservatore. Nel 2008 Warren ha promosso la creazione di una nuova authority federale per vigilare sui prodotti finanziari e ha presieduto la commissione che il Congresso aveva istituito durante la crisi finanziaria. Insegna diritto commerciale, alla Harvard University ed è autrice di diversi libri di carattere economico-finanziario. Per due volte è stata nominata nella lista delle 100 persone più influenti del mondo stilata ogni anno dalla rivista americana Time.