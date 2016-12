foto Reuters

14:47

- Un'autobomba guidata da un attentatore suicida ha fatto almeno 50 vittime tra personale delle forze del regime siriano. E' successo nella provincia di Hama. Lo riferisce l'Ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), organizzazione dell'opposizione in esilio con sede nel Regno Unito. Per l'Ong l'attentatore apparteneva al Fronte "al-Nusra", un gruppo paramilitare jihadista legato ad Al Qaeda.