14:09

- "Sulla Siria l'Onu ha deluso le aspettative del mondo". Questo il j'accuse del primo ministro britannico, David Cameron, pronunciato ad Abu Dhabi, la prima tappa di una visita di tre giorni nel Golfo in una missione soprattutto commerciale. "Dobbiamo lavorare insieme per capire cosa si può fare per aiutare i siriani", ha continuato Cameron parlando ad una platea di studenti.