Battaglia negli stati in bilico: è qui che si deciderà la corsa alla Casa Bianca

- Li chiamano Swing State, gli stati in bilico. È qui che si deciderà, nella notte di martedì sera, il nome dell'uomo che per i prossimi quattro anni guiderà l'America. Per la maggior parte degli stati americani l'esito delle votazioni è scontato. Tutti gli occhi sono quindi puntati sugli stati dove è più difficile fare previsioni. Si tratta di Florida, Ohio, North Carolina, Virginia, Colorado, New Hampshire, Iowa, Nevada, e Wisconsin.

CHI SONO I "GRANDI ELETTORI"?

In America il presidente e il vicepresidente sono eletti in modo indiretto: i cittadini non voteranno direttamente per Obama o per Romney ma per una lista di elettori che si impegerà a scegliere un candidato e il suo vice. La lista di questi membri forma il "Collegio elettorale americano" composto dai cosiddetti "grandi elettori" che scelgono direttamente il presidente.

Una volta scelti i grandi elettori possono votare per chiunque anche se di solito eleggono il candidato designato (in alcuni stati sono in vigore leggi che puniscono i "grandi elettori infedeli").

A ognuno dei 50 stati è assegnato un numero di "grandi elettori" pari al numero dei suoi senatori e deputati nel Congresso. In tutto ci sono 538 "grandi elettori" (vale a dire che il Collegio elettorale è composto da 538 persone). Per essere eletto alla Casa Bianca, un candidato deve ottenere il sostegno di almeno 270 grandi elettori.

Si può capire il peso degli stati in bilico. In Florida si assegnano 29 grandi elettori, in Ohio 18, in North Carolina 15, in Virginia 13, in Wisconsin 10, Colorado 9, Iowa e Nevada 6 e New Hampshire 4.

STATI DEMOCRATICI E REPUBBLICANI

Gli stati saldamente in mano ai democratici sono:

New York, California, Oregon, Washington, New Mexico, Illinois, Maine, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia, Minnesota, Hawaii, Michigan, Pennsylvania. Questi Stati valgono 237 grandi elettori.

Gli stati saldamente in mano ai repubblicani sono:

Texas, Alaska, Montana, Idaho, Utah, Arizona, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Alabama, Georgia, South Carolina, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Indiana e Missouri. Valgono 191 grandi elettori.

A Obama basta il voto di 33 grandi elettori per restare il presidente in carica.