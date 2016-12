foto Ap/Lapresse

06:37

- Il presidente americano Barack Obama in lieve vantaggio sul candidato Mitt Romney in Virginia. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal/Nbc, Obama ha il 48% delle preferenze contro il 47% di Romney. Un risultato - riporta il "Wall Street Journal" - che riflette l'andamento a livello nazionale, in cui i due candidati sono separati da un punto percentuale, Obama con il 48% e Romney con il 47%.