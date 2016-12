foto Ap/Lapresse 12:30 - Il voto anticipato si è trasformato in un incubo per gli abitanti della Florida, alcuni costretti fino a sei-nove ore di fila per poter scegliere il presidente degli Stati Uniti. Secondo il "New York Times" le lunghe attese hanno spinto il partito Democratico a presentare una mozione a livello federale per costringere le autorità statali a estendere l'orario delle votazioni in Florida per il voto anticipato. - Il voto anticipato si è trasformato in un incubo per gli abitanti della Florida, alcuni costretti fino a sei-nove ore di fila per poter scegliere il presidente degli Stati Uniti. Secondo il "New York Times" le lunghe attese hanno spinto il partito Democratico a presentare una mozione a livello federale per costringere le autorità statali a estendere l'orario delle votazioni in Florida per il voto anticipato.

"Andiamo incontro a un voto problematico simile a quello del 2000" affermano alcuni osservatori, in riferimento allo scontro elettorale fra George W. Bush e Al Gore, quando fu necessario riconteggiare i voti della Florida per assegnare i grandi elettori in palio. "Vogliamo votare" hanno gridato di fronte ad alcuni seggi molti cittadini in attesa.



Intanto, in attesa dell'election day, gli ultimi sondaggi occupano le pagine dei principali giornali. Secondo una rilevazione condatto da Usa Today-Gallup il presidente americano e il candidato repubblicano sono pari con il 48% negli swing state, gli stati indecisi cruciali nella corsa alla Casa Bianca. Come "swing state" sono stati considerati Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia e Wisconsin.



Secondo un sondaggio di Wall Street Journal/Nbc, in Virginia Obama ha il 48% delle preferenze contro il 47% di Romney. Un risultato, secondo il quotidiano finanziario. che riflette l'andamento a livello nazionale, in cui i due candidati sono separati da un punto percentuale, Obama con il 48% e Romney con il 47%