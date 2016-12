foto Ap/Lapresse

- "Siamo a una svolta. E' arrivato il tempo per un grande cambiamento. E' l'ora di agire, non più di inutili parole": così in una e-mail il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, incita i suoi sostenitori alla vigilia del voto. "Dal primo giorno in cui sarò presidente - scrive - riporterò il buon senso a Washington, tagliando gli sprechi e mettendo il Paese sulla giusta strada sui conti". "Vi guiderò fuori da questa crisi", aggiunge.