Usa, bimbo sbranato dai licaoni allo zoo

01:50

- Orrore allo zoo di Pittsburgh, nel nord est degli Stati Uniti. Un bimbo di tre anni, dopo aver superato in qualche modo le barriere di protezione, è caduto nella gabbia dei licaoni che lo hanno ucciso a morsi. I guardiani e la polizia che ha ucciso uno degli 11 licaoni presenti nella gabbia, hanno tentato inutilmente di salvare il piccolo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.