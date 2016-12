Sandy, dopo il passaggio dell'uragano si lavora per lo svolgimento regolare del voto

foto Ap/Lapresse Correlati Usa 2012, per i sondaggi è testa a testa 17:15 - Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha assicurato che "sarà fatto tutto il possibile" per garantire il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali di martedì, nonostante i disagi creati nella città dall'uragano Sandy. Ha quindi ammesso che "ci sono dei problemi", anche se si sta lavorando per rendere agibili tutti seggi o per trovare soluzioni alternative. - Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha assicurato che "sarà fatto tutto il possibile" per garantire il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali di martedì, nonostante i disagi creati nella città dall'uragano Sandy. Ha quindi ammesso che "ci sono dei problemi", anche se si sta lavorando per rendere agibili tutti seggi o per trovare soluzioni alternative.

Allarme freddo a New York, distribuite 25mila coperte

Nello Stato di New York è allarme freddo. Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, avverte: decine di migliaia di persone colpite dall'uragano Sandy potrebbero presto avere bisogno di un nuovo tetto. Nonostante gli sforzi per far arrivare più carburante nelle zone devastate e per riattivare la corrente elettrica, molte aree dello Stato sono ancora senza luce, acqua, riscaldamento. E le temperature sono destinate a scendere sempre di più.



Intanto il sindaco Bloomberg ha fatto distribuire venticinquemila coperte ai newyorkesi e ha inviato chi ancora non dispone di riscaldamento in casa a recarsi nei rifugi. Oltre alla carenza di carburante, un milione di persone nell'area è ancora senza elettricità.