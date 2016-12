Tripoli, scontri tra milizie rivali: attaccata e saccheggiata la sede dei servizi di sicurezza

foto Afp 16:10 - Battaglia in pieno centro a Tripoli, dove alcuni miliziani hanno assalito e dato alle fiamme la sede dei servizi di sicurezza. Testimoni raccontano che, scontrandosi con una milizia rivale, uomini armati hanno saccheggiato alcuni locale dell'edificio. In un'altra via della città, alcuni negozi sono stati depredati da miliziani filo-governativi. La battaglia è divampata in seguito a una lite su un detenuto che fa parte di un gruppo armato. - Battaglia in pieno centro a Tripoli, dove alcuni miliziani hanno assalito e dato alle fiamme la sede dei servizi di sicurezza. Testimoni raccontano che, scontrandosi con una milizia rivale, uomini armati hanno saccheggiato alcuni locale dell'edificio. In un'altra via della città, alcuni negozi sono stati depredati da miliziani filo-governativi. La battaglia è divampata in seguito a una lite su un detenuto che fa parte di un gruppo armato.

Haitham Ben Nour, un medico di un vicino ospedale ha spiegato di aver ricevuto nella struttura almeno cinque persone, rimaste coinvolte negli scontri. Stando alla testimonianza dei medici, gli spari hanno danneggiato anche parte dell'ospedale.



Bomba contro stazione di polizia a Bengasi

Una bomba è esplosa stamani davanti a una stazione di polizia a Bengasi, ferendo tre poliziotti. Non ci sarebbero morti. La facciata della stazione di polizia Hadayeq, in centro, è bruciata e annerita dal fumo, L'ingresso è distrutto, con frammenti di vetro sulla strada e un'auto della polizia in fiamme. Un agente ha detto che l'esplosione sarebbe dovuta a una bomba artigianale posta su un'auto di servizio parcheggiata.