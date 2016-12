foto Ansa

14:12

- E' morto in seguito alle ferite riportate il poliziotto che questa mattina era rimasto ferito nell'attacco contro una chiesa in Kenya. L'attentato si è verificato nella città di Garissa. Fonti della polizia sottolineano inoltre che il bilancio, oltre alla vittima, conta 14 feriti. Tra questi ultimi sei, in condizioni più serie, sono stati trasferiti in un ospedale della capitale.