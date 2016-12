foto Ansa

11:24

- Ancora sangue in Siria, Paese dilaniato da una cruenta guerra civile che dura da mesi. La televisione locale riferisce infatti di un "attentato terroristico" nel centro di Damasco, vicino all'hotel Dama Rose e la sede del sindacato governativo dei lavoratori. Non si ha ancora notizia di morti accertati o danni materiali, anche se testimoni parlano di numerosi feriti. L'albergo in passato è stato utilizzato dagli osservatori delle Nazioni unite.