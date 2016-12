Sandy, a New York i morti sono 41

08:51 - Sale ancora il bilancio delle vittime del passaggio di Sandy negli Stati Uniti. Un'altra persona è infatti deceduta nello Stato di New York, portando il totale a 48. In tutto le vittime negli Usa sono quindi 107. Il maggior numero di decessi si è registrato proprio nello Stato di New York, dove nella sola città sono stati 41. Grave il bilancio anche in New Jersey con 23 morti, Pennsylvania con 15, West Virginia con sei.