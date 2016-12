Usa 2012, per i sondaggi è testa a testa

foto Reuters Correlati Dossier 01:59 - A 48 ore dalle votazioni presidenziali americane, un nuovo sondaggio di Abc news/ Washington post dà il testa a testa tra Barack Obama e Mitt Romney. Entrambi i candidati raccolgono ciascuno il 48% delle intenzioni di voto. Come nel 2008, il 25% dei giovani è favorevole a Obama, mentre le persone più avanti con gli anni, il 12%, preferiscono Romney. Secondo Reuters/Ipsos Obama sarebbe invece avanti di 4 punti nello Stato chiave dell'Ohio. - A 48 ore dalle votazioni presidenziali americane, un nuovo sondaggio di Abc news/ Washington post dà il testa a testa tra Barack Obama e Mitt Romney. Entrambi i candidati raccolgono ciascuno il 48% delle intenzioni di voto. Come nel 2008, il 25% dei giovani è favorevole a Obama, mentre le persone più avanti con gli anni, il 12%, preferiscono Romney. Secondo Reuters/Ipsos Obama sarebbe invece avanti di 4 punti nello Stato chiave dell'Ohio.

Il sondaggio di Abc news/Washington post indica tuttavia delle differenze tra gruppi sociali ed etnici: il democratico Obama è preferito dalle donne con una percentuale del 6% e il repubblicano Romney dagli uomini per il 7%. Il 20% degli elettori bianchi opta per Romney, mentre Obama raccoglie il 59% delle preferenze tra gli altri elettori.



Ipsos: "Obama avanti di 4 punti nello Stato chiave dell'Ohio"

Secondo reuters/Ipsos invece il presidente è al 48% mentre il suo rivale Mitt Romney è al 44%. Il precedente sondaggio dello stesso istituto tra i probabili elettori dava Obama avanti di un solo punto. L'Ohio è considerato da tutti gli analisti lo Stato più conteso e determinante per vincere le elezioni.



Per il sondaggio del Wsj/Nbc, Obama avanti solo di un punto

Il presidente americano Barack Obama avanti di un punto sul candidato Mitt Romney. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal/NBC Obama ha il 48% delle preferenze contro il 47% di Romeny.



Romney: "Io sono l'uomo del cambiamento"

"Io non mi limito a parlare di cambiamento. Io l'ho già fatto in passato. E lo attuerò quando sarò diventato presidente degli Stati Uniti": così il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, replica al presidente Usa, Barack Obama, che lo accusa di avere "idee vecchie", invitando gli elettori indecisi a guardare ai risultati da lui ottenuti quando era governatore del Massachusetts.



Endorsement del Financial Times per Obama

Il Financial Times rinnova il suo appoggio al presidente americano Barack Obama, ritenuto la scelta "migliore" nel voto del 6 novembre. Nel 2008 lo aveva sostenuto considerandolo "la scelta giusta". A meno di 48 ore dall'apertura dei seggi per le presidenziali Usa, un altro quotidiano non americano ma di peso, si schiera dunque per il candidato democratico.



Romney: "Vi porterò fuori dalla crisi"

"Siamo a una svolta. E' arrivato il tempo per un grande cambiamento. E' l'ora di agire, non più di inutili parole": così in una e-mail il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, incita i suoi sostenitori alla vigilia del voto. "Dal primo giorno in cui sarò presidente - scrive - riporterò il buon senso a Washington, tagliando gli sprechi e mettendo il Paese sulla giusta strada sui conti". "Vi guiderò fuori da questa crisi", aggiunge.



Gallup: "Obama e Romney pari negli Stati indecisi"

Il presidente americano Barack Obama e il candidato Mitt Romney sono pari con il 48% negli "swing State", gli Stati indecisi e cruciali nella corsa alla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio Usa Today-Gallup, che come "swing State" ha considerato Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia e Wisconsin.