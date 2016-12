foto Ap/Lapresse

06:43

- Una bomba è esplosa davanti a una stazione di polizia a Bengasi, in Libia: il bilancio è di tre poliziotti feriti. La facciata della stazione di polizia Hadayeq, in centro, è bruciata e annerita dal fumo, L'ingresso è distrutto, con frammenti di vetro sulla strada e un'auto della polizia in fiamme. Un agente ha detto che l'esplosione è avvenuta quando è stata posta una bomba artigianale sul fondo di un'auto di servizio parcheggiata.