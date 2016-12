foto Ap/Lapresse

- Il 6 novembre si voterà alle elezioni presidenziali americane anche in tende e camion militari segnalati da grandi cartelli con la scritta "Vote here" (si vota qui). Lo scrive il New York Times, spiegando che la devastazione della super tempesta Sandy ha messo fuori uso diversi seggi elettorali negli Stati di New York, New Jersey e Connecticut. "Sia che arrivi l'inferno o l'inondazione, si vota lo stesso", è il commento dagli Usa.