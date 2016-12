foto Ap/Lapresse

01:33

- Nonostante le misure prese per assicurare negli Usa un sufficiente rifornimento di carburante nelle zone colpite dall'emergenza dell'uragano Sandy, il 38% dei distributori di benzina di New York è ancora a secco. Davanti alle pompe si susseguono file interminabili di persone e di auto in attesa dell'arrivo delle autocisterne.