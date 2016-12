I Grandi Elettori

Sono in tutto 538, quindi ne servono almeno 270 per arrivare alla Casa Bianca. Il partito che prende un voto in più ottiene (in genere, salvo alcune eccezioni) tutti i grandi elettori di quello Stato.



Florida - 29 grandi elettori

E' il più grande degli Stati in bilico. Nel 2000 fu al centro di un riconteggio dei voti. Quest'anno molti hanno votato in anticipo.



Ohio - 18 grandi elettori

E' forse il terreno di scontro più acceso e determinante. Nessun repubblicano è mai entrato alla Casa Bianca senza averlo conquistato.



Virginia - 13 grandi elettori

E' un Paese diviso tra il nord ricco e popoloso vicino a Washington che resta Democratico e la zona attorno a Norfolk, dove sono installate alcune grandi basi militari e Romney potrebbe essere avvantaggiato.



Molti incerti provengono proprio da questi tre Stati. E' il motivo per cui i due candidati, nelle ultime settimane, hanno fatto diverse tappe elettorali in questi Paesi spendendo anche in spot elettorali più che negli altri Stati in bilico.



I Swing States

Gli Stati in bilico, i cosiddetti Swing States, come ogni quattro anni sono sempre gli stessi nove: oltre a Florida, Ohio e Virginia, sono Nevada (6 grandi elettori), Colorado (9 grandi elettori), Iowa (6 grandi elettori), Wisconsin (10 grandi elettori), North Carolina (15 grandi elettori) e New Hampshire (4 grandi elettori). In queste realtà si eleggono 110 superdelegati. Questi sono quindi gli Stati da tenere particolarmente d'occhio nella notte del 6 novembre.