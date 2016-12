Usa 2012, testa a testa tra Obama e Romney

foto Ansa 17:33 - Secondo un sondaggio Wall Street Journal/NBC News/Marist Poll, il presidente Barack Obama è in testa di 6 punti in Ohio e di 2 in Florida. In Ohio Obama sarebbe al 51% contro il 45% di Mitt Romney, mentre in Florida il presidente otterrebbe il 49% dei voti contro il 47% dello sfidante repubblicano. In Ohio il dato è invariato dal mese scorso, mentre in Florida Obama è cresciuto di un punto. Se il presidente vincesse in questi due Paesi, vincerebbe. - Secondo un sondaggio Wall Street Journal/NBC News/Marist Poll, il presidente Barack Obama è in testa di 6 punti in Ohio e di 2 in Florida. In Ohio Obama sarebbe al 51% contro il 45% di Mitt Romney, mentre in Florida il presidente otterrebbe il 49% dei voti contro il 47% dello sfidante repubblicano. In Ohio il dato è invariato dal mese scorso, mentre in Florida Obama è cresciuto di un punto. Se il presidente vincesse in questi due Paesi, vincerebbe.

Testa e testa tra Obama e Romney

Secondo un sondaggio Rasmussen, i due candidati sono pari con il 48%: si profilerebbe così un testa a testa fra il presidente americano Barack Obama e il candidato repubblicano Mitt Romney. L'ultimo sondaggio Ipsos, invece, dà il presidente americano in vantaggio sul candidato repubblicano alla casa Bianca di un solo punto: 47% a 46%.



Due Stati chiave

Vincendo in Ohio, che vale 18 grandi elettori, e Florida, 29, Obama sfonderebbe la soglia necessaria dei 270 grandi elettori assicurandosi di fatto la rielezione. In Florida, secondo un sondaggio Tampa Bay Times-Miami Herald, Romney è in vantaggio con il 51% delle preferenze contro il 45% di Obama.



Obama: "Sandy, ripresa lunga e difficile"

Obama torna sulla tragedia nazionale che ha colpito la costa est del Paese: il ciclone Sandy. "La tempesta è passata, ma la ripresa sarà una strada lunga e difficile. C'è molto lavoro da fare", ha dichiarato il presidente nel tradizionale messaggio del fine settimana alle famiglie americane, l'ultimo prima delle elezioni presidenziali di martedì. Obama ha promesso che, da presidente, dopo l'emergenza di "una delle tempeste peggiori della storia degli Stati Uniti", "il Paese sarà con voi per tutto il tempo che servirà per la ripresa e per la ricostruzione" e fino al ritorno della normalità.



Dopo Sandy, Obama ha recuperato popolarità

Negli ultimi giorni, il ruolo di coordinatore dei soccorsi dopo Sandy ha fatto recuperare molti punti sul fronte della popolarità e della leadership ad Obama. Ora, il presidente americano lancia un appello a non dividersi, anche sul fronte politico: "Adesso è il momento in cui gli americani devono restare uniti perché si possa ricostruire e ritornare più forti di prima". L'inquilino della Casa Bianca ha fatto leva anche sulla solidarietà verso chi ha perso la casa nella furia di Sandy, e anche verso chi vive da giorni senza luce e senza acqua, come tantissimi newyorkesi. E ha chiesto di aprire i cuori e le abitazioni agli americani che hanno bisogno.