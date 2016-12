foto Ansa

02:00

- L'Uganda ha minacciato di ritirare i suoi caschi blu dalle operazioni internazionali. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ugandese, Wilson Mukasa. Il governo vorrebbe disimpegnarsi dalla missione "Amison" in Somalia per protesta contro un rapporto Onu che l'accusa di complicità con i ribelli del Congo. "Perché continuare a rischiare se in cambio riceviamo solo calunnie da parte delle Nazioni Unite?", si legge nella nota di protesta.