Torna alta la tensione tra il governo di Cuba e la Casa Bianca. In un comunicato, il ministero degli Esteri cubano ha denunciato la rappresentanza diplomatica statunitense all'Avana per "ingerenze" e "attività illegali e sovversive" a sostegno degli oppositori. Poche ore dopo il Dipartimento di Stato Usa ha "confessato": "Siamo colpevoli, offriamo corsi di formazione a tutti i cubani interessati all'uso di internet".

"Se il governo de l'Avana non limitasse l'accesso di Internet impedendo ai propri cittadini di ottenere una formazione tecnologica - ha poi aggiunto la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland - ciò non accadrebbe".



Cuba però insiste sostenendo che la Sezione di interesse nordamericano (Sina, rappresentanza diplomatica) "funziona come quartier generale per le politiche sovversive del governo nordamericano, il cui impossibile scopo è quello di trasformare i suoi mercenari in un credibile movimento interno di opposizione".



L'offerta di internet ai dissidenti e i programmi culturali per la popolazione da parte dell'ambasciata Usa non sono però una novità dell'ultim'ora a Cuba; non è quindi chiaro perché solo ora il governo de l'Avana abbia deciso di denunciare l'interferenza di Washington. Anche se è probabile che il motivo siano le elezioni presidenziali americane. Tanto che il candidato repubblicano, Mitt Romney, ha lanciato in Florida una campagna pubblicitaria sostenendo nemmeno troppo velatamente che Obama è sostenuto anche dai castristi e dal leader venezuelano HUgo Chavez.