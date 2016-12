foto Ap/Lapresse

23:35

- L'uragano Sandy ha creato gravi interruzioni nell'erogazione di energia. Per questo motivo, il presidente Barack Obama ha ordinato il rilascio di 2 milioni di galloni (un gallone equivale a 3,8 litri) di gasolio da riscaldamento dalle riserve strategiche del nord-est del Paese. Intanto la società che gestisce i servizi elettrici a New York ha ripristinato la corrente per 67mila utenti.