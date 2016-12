Obama e Romney "a caccia" di celebrità

A favore Romney è arrivato addirittura il premio Oscar Clint Eastwood, una "dichiarazione" che a colto un po' tutti di sorpresa, dal momento che uno spot dell'attore e regista per la Chrysler era stato interpretato come un chiaro "endorsement" implicito a Obama, il cui governo ha, di fatto, salvato l'industria automobilista americana.



Altro punto a favore per il candidato repubblicano è quello di Jenna Jameson, la pornostar più ricca al mondo. Un appoggio che per una parte dell'America puritana potrebbe non essere considerato un vantaggio.



Hollywood si schiera

Ma la vera star tra le star è sicuramente Obama. Il presidente in carica, infatti, è sicuramente il preferito dei divi di Hollywood e dintorni. Lungo è l'elenco: Steven Spielberg, Spike Lee, Bon Jovi, Leonardo di Caprio, Julia Roberts, Mariah Carey, Alicia Keys, Oprah Winfrey, il rapper Jay-Z e la moglie Beyoncè. Ancora. George Clooney, Sarah Jessica Parker, la direttrice di Vogue America Anna Wintour, che hanno organizzato due cene di raccolta fondi nelle rispettive ville. Il primo è stato Clooney, che ha portato nelle casse di Obama 15 milioni di dollari. Il mese dopo la replica a New York della Carrie di "Sex and the City" e della numero uno di Vogue.



Wall Street in campo

Schierati con Romney, invece, i grandi di Wall Street. L'ex governatore può contare su un vantaggio di quattro a uno, nei confronti di Obama, tra amministratori delegati delle più importanti società americane . Tra i più famosi, Donald Trump e Sheldon Adelson, il miliardario dei casinò di Las Vegas, che dopo aver appoggiato l'ex speaker della Camera Newt Gingrich nella prima fase delle primarie, ha scelto Romney.