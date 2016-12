2.11.2012

Gerusalemme, maxi bolletta al Santo Sepolcro

Chiesti 1,8 mln per l'acqua, ortodossi furiosi

Si rischia la crisi internazionale dopo che la società Gihon ha deciso di ricorrere alle vie legali per riscuotere gli arretrati. In realtà la Basilica era stata esentata dal pagamento dell'acqua in virtù di uno status speciale. Il Patriarca si appella a Putin, Netanyahu e Peres