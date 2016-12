foto Ansa Correlati Usa 2012, si teme il testa a testa: già pronti gli avvocati 22:04 - Ennesimo attacco di Mitt Romney a Barack Obama nella corsa alla Casa Bianca. Oggetto del contendere è stata la situazione economica del Paese. I dati sul mercato del lavoro in ottobre "ci ricordano che l'economia è a un punto morto", ha detto Romney, sottolineando come il tasso di disoccupazione sia "più alto ora di quando Obama ha assunto l'incarico". "L'economia sta guarendo - ha replicato la Casa Bianca -, siamo sulla giusta direzione". - Ennesimo attacco di Mitt Romney a Barack Obama nella corsa alla Casa Bianca. Oggetto del contendere è stata la situazione economica del Paese. I dati sul mercato del lavoro in ottobre "ci ricordano che l'economia è a un punto morto", ha detto Romney, sottolineando come il tasso di disoccupazione sia "più alto ora di quando Obama ha assunto l'incarico". "L'economia sta guarendo - ha replicato la Casa Bianca -, siamo sulla giusta direzione".

"Resta del lavoro da fare - ha aggiunto la Casa Bianca - ma i dati sul mercato del lavoro offrono ulteriori prove del fatto che l'economia continua a guarire dalle ferite inflitte durante il peggiore rallentamento dalla Grande Depressione. E' fondamentale andare avanti con le politiche" per un'economia che favorisca la classe media.



I dati sul mercato del lavoro mostrano la creazione di 184mila posti di lavoro nel settore privato, "l'aumento maggiore degli ultimi otto mesi: l'economia - ha precisato il presidente del consiglio degli advisor economici della Casa Bianca, Alan Krueger - ha creato posti di lavoro nel settore privato per 32 mesi consecutivi. Negli ultimi 12 mesi l'economia ha aggiunto 2,1 milioni di posti di lavoro". "Il settore manifatturiero ha creato 13mila posti di lavoro. Il settore pubblico ne ha tagliati 13mila", ha poi concluso.



Romney: "Con Obama verso una nuova recessione"

"Il presidente Obama non ha mai capito come si creano i posti di lavoro". A dirlo è il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, intervenendo in un comizio in Wisconsin. "Con Obama gli Stati Uniti potrebbero andare incontro ad un'altra recessione", ha ammonito Romney.



La replica di Obama: "I progressi fatti sono reali"

"L'economia americana sta facendo progressi reali". Così Barack Obama ha commentato i dati sul lavoro. "Ad ottobre - ha sottolineato - nel settore privato ci sono state più assunzioni che negli ultimi 8 mesi". "Finché ci sarà un solo americano senza lavoro e una sola persona che lotta contro la povertà, la nostra lotta andrà avanti", ha detto ancora Obama, ribadendo che "il Paese non può andare avanti senza una solida classe media".



"Il mio avversario? Solo un venditore di talento"

Obama poi non ha risparmiato critiche piccate al suo avversario. "Mitt Romney? E' un venditore di talento", ha detto il presidente americano, sottolineando come il piano economico del repubblicano non sia adeguato per aiutare l'economia del Paese.



Sondaggi: testa a testa fino alla fine

Testa a testa fra il presidente Barack Obama e il candidato repubblicano Mitt Romney. Secondo un sondaggio Ipsos, i due sono pari con il 46%. Obama è avanti negli Stati chiave di Virginia, Ohio e Florida, un vantaggio comunque che rientra nel margine di errore del sondaggio stesso. I due candidati sono testa a testa in Colorado. Invece secondo un sondaggio Cnn/Orc International Barack Obama ha tre punti di vantaggio su Mitt Romney in uno stato fondamentale per la vittoria, l'Ohio.