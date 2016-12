Medvedev contro Putin: "Pussy Riot libere"

foto Ap/Lapresse Correlati Russia, le Pussy Riot ai lavori forzati 13:14 - Il primo ministro russo, Dmitry Medvedev si schiera dalla parte delle Pussy Riot, le due musiciste del gruppo punk condannate a due anni per la loro performance anti-Putin nella cattedrale di Mosca. "Se fossi un giudice non le terrei in carcere - ha spiegato in una dichiarazione all'agenzia Ria Novosti -. Semplicemente non considero giusto che debbano scontare pene detentive, sono state in prigione già abbastanza". - Il primo ministro russo, Dmitry Medvedev si schiera dalla parte delle Pussy Riot, le due musiciste del gruppo punk condannate a due anni per la loro performance anti-Putin nella cattedrale di Mosca. "Se fossi un giudice non le terrei in carcere - ha spiegato in una dichiarazione all'agenzia Ria Novosti -. Semplicemente non considero giusto che debbano scontare pene detentive, sono state in prigione già abbastanza".

Il premier russo ha comunque confermato - come già altre volte in precedenza - di provare "forte antipatia" per le ragazze della band, condannate per una preghiera "blasfema" nella cattedrale di Mosca. Sull'eventuale liberazione anticipata di Nadezhda Tolokonnikova e Maria Aliokhina, Medvedev si è però rimesso alle decisioni di tribunali e avvocati.