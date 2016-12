Obama, una vita circondata da donne forti

La madre e la nonna di Obama

Tra tutte le donne del Presidente, al primo posto vi è la madre, Stanley Ann: la figura più importante della sua infanzia, che con la sua passione politica, i suoi insegnamenti e la sua disciplina, ha influito fortemente sulla sua formazione. Quindi la nonna, la signora Madelyn, che lo ha di fatto allevato nei suoi anni alle Hawaii.



La moglie Michelle e le due figlie

Decisivo il ruolo della moglie Michelle. Oltre ad essere la sua compagna, è anche la sua migliore amica. Da decenni Michelle accompagna il marito nella vita, politica e non. I due si conobbero in un'estate in cui Barack era professore associato alla Sidley Austin di Chicago. Si sposeranno tre anni dopo, e avranno due figlie femmine, Malia e Sasha.



Le amicizie femminili dei tempi di Chicago

Tante donne anche nel gruppo delle sue vecchie amiche dei tempi di Chicago che lo hanno seguito alla Casa Bianca. Tra loro Penny Pritzker, businesswoman di successo che guidò il settore finanziario della sua campagna elettorale del 2008. Poi l'ex consigliera per la comunicazione, Anita Dunn, e Valery Jarrett, amica intima e confidente di vecchissima data, oggi esponente di punta dell'inner circle di Obama. Donne anche i due giudici che Obama ha nominato per la Corte Suprema, Sonia Sotomayor e Elena Kagan.



Hillary Clinton e le donne dell'amministrazione Obama

Non meno importanti poi le donne dalla sua amministrazione. Qui il gentil sesso occupa posizioni di primissimo rilievo. Oltre al segretario di Stato, ex First Lady, Hillary Clinton, Obama ha voluto accanto a sé Janet Napolitano alla Sicurezza Interna, Kathleen Sibelius alla Sanità, Hilda Solis al Lavoro, Lisa Jackson alla potente Enviromental Protecion Agency, per non parlare di Susan Rice, influente ambasciatrice alle Nazioni Unite.