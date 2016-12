Entrambe le società nelle ore successive all'accaduto hanno sostenuto che all'Arena vi erano tutte le condizioni di sicurezza e che poco prima dell'evento tecnici comunali avevano compiuto un sopralluogo certificando che la struttura era a norma.



Tuttavia, l'agenzia che ha organizzato la maxi festa di Halloween aveva chiesto al Comune l'autorizzazione per un numero di persone inferiore ai biglietti poi venduti. L'aumento sarebbe di almeno il 35% e, quindi, i piani di emergenza e di sicurezza predisposti dall'organizzazione del rave-party sono inevitabilmente risultati inadeguati.



Oggi si svolgeranno i funerali di due delle tre 18enni morte nella tragica festa, mentre resta in gravissime condizioni la 17enne ricoverata all'ospedale Doce de Octubre, in respirazione assistita. Stazionarie, invece, quelle della 20enne ricoverata alla Fondazione Jimenez Diaz.