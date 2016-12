foto Ap/Lapresse

08:49

- Continua ad aggravarsi il bilancio in termini di perdite umane lasciato dal passaggio della super-tempesta Sandy sul Nord-America continentale: il totale dei morti accertati è salito a 98, di cui uno a Toronto, in Canada. Le altre vittime si sono registrate negli Usa, con il picco negativo nello Stato di New York: 48 coloro che hanno perso la vita, compresi quaranta a New York City, almeno la metà dei quali solo a Staten Island.