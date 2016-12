foto Ap/Lapresse

- Abu Mazen sembra aver rinunciato ad una delle richieste storiche dei palestinesi: il ritorno in Israele dei milioni di profughi eredi di quanti lasciarono nel 1948 l'allora Palestina, sotto mandato britannico. L'evento, conosciuto come Nakba (la catastrofe), è ricordato ogni anno il 15 maggio. "Vedere la mia città natale in Galilea è un mio diritto, ma non viverci", ha detto il leader dell'Anp in un'intervista a una tv israeliana.