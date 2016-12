foto Ap/Lapresse

18:06

- Sale a 37 il numero delle vittime dell'uragano Sandy a New York, come riferisce il sindaco Bloomberg, precisando però che il bilancio è provvisorio e ci sono ancora dei dispersi, tra cui alcuni bambini. Bloomberg ha poi rassicurato i cittadini, annunciando che le scuole di New York riapriranno lunedì. I parchi della città dovrebbero riaprire sabato mattina. La "ripresa della città è in corso", ha affermato.