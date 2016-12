foto Ap/Lapresse Correlati Usa 2012 21:38 - "Le politiche del presidente Barack Obama ci ridurranno a una situazione di difficoltà come quella che in Europa vediamo in Paesi come Italia e Spagna". Queste le parole del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, durante un comizio in Virginia. "Le elezioni presidenziali avranno enormi conseguenze. Il voto del 6 novembre avrà un impatto non solo sui prossimi quattro anni ma sulle generazioni future", ha aggiunto. - "Le politiche del presidente Barack Obama ci ridurranno a una situazione di difficoltà come quella che in Europa vediamo in Paesi come Italia e Spagna". Queste le parole del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, durante un comizio in Virginia. "Le elezioni presidenziali avranno enormi conseguenze. Il voto del 6 novembre avrà un impatto non solo sui prossimi quattro anni ma sulle generazioni future", ha aggiunto.

''Se siete un imprenditore e state pensando di avviare un'attività - ha detto Romney - dovete chiedervi: è l'America sulla strada della Grecia? Siamo sulla strada di una crisi economica come quelle che stiamo vedendo in Europa, in Italia e Spagna? Se continuiamo a spendere mille miliardi di dollari in più di quanto entra, l'America di fatto si troverà su questa strada''.



Romney, che nei sondaggi è dato testa e testa con Obama in molti Stati chiave, ha attaccato duramente il presidente uscente. "Se verrà rieletto la disoccupazione resterà su livelli molto elevati", ha aggiunto.



Il sindaco di New York Bloomberg appoggia Obama

Il presidente americano Barack Obama incassa l'appoggio di Michael Bloomberg, alle elezioni presidenziali. Nell'annunciare il suo sostegno, il sindaco di New York cita il cambiamento climatico come motivazione principale, insieme ai diritti delle donne e dei gay. Bloomberg è estremamente popolare negli Usa e più volte si è parlato di una sua eventuale candidatura alla casa Bianca. Nel 2008 non si espresse né per Obama, né per John McCain.