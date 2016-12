Los Angeles, sparatoria durante il corteo di Halloween: quattro feriti, due fermi

foto Ap/Lapresse Correlati La sparatoria ripresa dallo streaming 12:01 - Quattro ragazzi sono rimasti feriti, di cui uno di 17 anni in modo grave, in seguito ad una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween al campus della Southern California University a Los Angeles. I giovani stavano prendendo parte al tradizionale corteo della notte del 31 ottobre quando degli uomini armati hanno sparato alcuni colpi di pistola fuggendo poi a bordo di un'auto bianca. Fermati due sospetti. - Quattro ragazzi sono rimasti feriti, di cui uno di 17 anni in modo grave, in seguito ad una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween al campus della Southern California University a Los Angeles. I giovani stavano prendendo parte al tradizionale corteo della notte del 31 ottobre quando degli uomini armati hanno sparato alcuni colpi di pistola fuggendo poi a bordo di un'auto bianca. Fermati due sospetti.

Il 17enne è stato colpito al petto e a una gamba, mentre un 14enne a un piede e un 25enne al fondo schiena.



Fermati due sospetti

Due sospetti sono stati fermati dagli agenti a un centinaio di metri dal luogo della sparatoria. La polizia ha chiesto a tutti "gli studenti di rimanere nelle loro stanze e di non aprire la porta a persone sconosciute". Il campus è stato comunque chiuso. L'università, che conta 38mila persone in tutto, ospita il più alto numero di studenti stranieri degli Stati Uniti.



Nel 2008 episodio analogo sempre alla Southern California University

La Southern California University era stata già protagonista di un simile incidente nel 2008. Lo riferisce la Bbc. Allora, lo sprinter Bryshon Nellum era stato gambizzato per ben tre volte sempre ad una festa per la notte delle streghe poco fuori dal campus. L'atleta si è poi ripreso completamente e quest'anno ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4x4 alle Olimpiadi di Londra.